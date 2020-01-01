Barkley, "polisi finanse etmeyi kesme" hareketine katılmıyor

ESPN analisti ve eski NBA yıldızı Charles Barkley, "polisi finanse etmeyi kesme" hareketine katılmadığını söyledi.



Barkley, spor topluluğunda Amerika'yı rahatsız eden konulardan hep bahseden biriydi. Irkçılık, polis vahşeti ve sosyal adaletsizlik söz konusu olduğunda, Barkley ezilenlere desteğini göstermekten hiç çekinmemişti.



Ancak polisin mali kaynaklarının kesilmesi veya kaldırılması tartışmaları ortaya çıktığında, Barkley bu durumu fazla ileri gitmek olarak değerlendirdi. Değişimi ve Amerikan polislik sistemi ile ilgili bir şeylerin değişmesi gerektiğini kabul eden Barkley, bu fikre karşı çıkarak, desteğini cesurca gösterdi.



CNN'de konuşan Barkley, şu ifadeleri kullandı:



"Polislere ihtiyacımız var, polislerin çoğu harika bir iş çıkarıyor, ama finanse etmeyi kesme ve diğer tüm şeyler yerine, bence polis reformu yapalım. İster Demokrat, Cumhuriyetçi, ister muhafazakar, ister liberal olun, herkes buna katılmalı."



Barkley, statükoyu değiştirmek için yeterli şey yapmayan güçlere de tepki gösterdi:



"Demokratlar ve Cumhuriyetçiler polis reformu hakkında bile konuşamıyorlar. Bu, başka bir şey yapmadan önce yapmaları gereken bir numaralı şey."



