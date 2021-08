Barkley, Pippen'ın "sahte kabadayı" ifadesine yanıt verdi!

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, kendisini "sahte kabadayı" olarak nitelendiren Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'a yanıt verdi.



Pippen, 'The Last Dance' belgeselinin ve yeni kitabının yayınlanmasının ardından birçok eski NBA süperstarına laf atmıştı. Bu süperstarlar arasında bulunan Barkley, başlangıçta bu ifadelere cevap vermese de, suskunluğunu bozmaya karar verdi.



GQ dergisi ile yaptığı bir röportajda Pippen, Charles ile geçmişteki anlaşmazlığı hakkında konuşmuş ve Barkley'nin aslında sert bir adam olmadığı ithamında bulunmuştu. Eski Bulls yıldızı, Barkley'nin hakemler etrafta olmadığı sürece hiç kimseyle kavga etmediğini ve tek yaptığının kendisinden küçük adamları pencereden fırlatmak olduğunu söylemişti.



Şimdiye kadar sessiz kaldıktan sonra, eski Phoenix Suns süperstarı, sonunda şöyle bir cevap verdi:



"Etrafta 'kabadayıyım ben' diye gezmem ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, Scottie Pippen'dan daha sert bir adamımdır. Onu bilin yani."