Barkley, Pippen'a: "Kitabın çıkıyor diye herkese laf atman, talihsizlik"

NBA efsanesi Charles Barkley, eski Chicago Bulls yıldızı Scottie Pippen'in son zamanlardaki tartışmalı yorumlarına karşılık verdi.



Pippen, yakın zamanda Kevin Durant, Michael Jordan ve hatta eski koçu Phil Jackson için bazı tartışmalı ifadelerde bulunmuştu.



En kişisel yorumlarından bazıları, Houston Rockets'ta kısa bir süre takım arkadaşı olan Barkley için şu şekilde gelmişti:



"Ondan asla özür dilememiştim, ama şunu söyleyeceğim: Kendisi sadece ufak beyaz adamları pencereden attığı için tutuklanmış birisi. Etrafta hakemler olmadığı sürece, onu siyahi bir adamla kavga ederken görmüşlüğüm olmadı. Sert adam rolü oynuyor. Dövdüğü kimse var mı bilmiyorum. Geçmişe gidip bir bakmanızda fayda var. Ondan özür mü dilemişim? Beni o takımdan çıkarmasını söylemiştim sadece. Hatırladığım şey bu."



"60 YAŞINA GELMİŞİZ..."



Pippen'ın yorumlarından rahatsız olmayan Barkley, The Steam Room podcast'inde bunun bir pazarlama taktiğinden başka bir şey olmadığını söyledi:



"Dinle Scottie, seni her zaman sevmişimdir, birbirimize hiçbir zaman ters sözler söylemedik. Yeni bir kitap çıkardığını biliyorum. Ben dahil herkese laf atman, gerçekten talihsizlik. Ama cevap vermeyeceğim. Kitabını satmak istiyorsun, pekala kardeşim, Tanrı daha çok versin, iyi şanslar. Ama hem bana, hem Michael'a, hem Kevin Durant'e, hem LeBron'a ve hem de Phil'e laf atıyorsun."



Chuck, ayrıca Pippen'ın bu söylediklerinin sonuçlarını bilecek yaşta olduğu için, yaptığının "aptalca" olduğunu sözlerine ekledi:



"Scottie bütün gemileri bu şekilde yaktığı için, hayal kırıklığına uğradım. Bunlara gülüp geçiyorum, çünkü 60 yaşına geldik. Artık bu tarz anlaşmazlıklarımız kalmadı. Bence bu aptalca bir şey."



