Barkley'nin G.O.A.T. tercihi değişmedi!: "LeBron takımını yıldızlarla dolduruyor..."

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in önünde neden Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı tercih ettiğini tekrar açıkladı.



Eski NBC Sports spor spikeri Bob Costas ile yaptığı bir röportajda Barkley, Jordan ve LeBron arasında bir tercih yapması istendiğinde, şu cevabı verdi:



"Jordan. Ama LeBron da harika bir oyuncu ve toplulukta yaptığı şey inanılmaz."



Barkley ayrıca LeBron'u asla Kobe Bryant'ın önüne koymayacağını da ayrıca açıklayarak, gerekçesini şu şekilde sundu:



"Michael'ı diğer adamlardan öne koymamın nedeni, LeBron'un takımlarını yıldızlarla doldurması. Gerçekçi olalım."



Barkley, şampiyonluk yolunda MJ gibi ilerlemiş olan oyunculara, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu örnek gösterdi:



"Giannis mükemmel bir örnek. Michael'ın yaptığı gibi, kaybede kaybede ve eziyet çekerek kazandı. O belgeseli (The Last Dance) izlerken, lanet olsun dedim, Pistons'ın onu nasıl dövdüğünü unutmuşum. Ama o mücadeleleri atlatmak, sporu farklı kılan şey oluyor. Verdiğiniz mücadele, mirasınızın bir parçasıdır."



