Barkley'nin, 1993'te Jordan'a karşı en büyük pişmanlığı!

NBA efsanesi Charles Barkley, 1993 NBA Finalleri'nde Michael Jordan'ın Chicago Bulls ekibine karşı en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı.



1993 sezonunda 62 galibiyet almış olan Phoenix ekibi, 57 galibiyetli Bulls ekibiyle NBA Finalleri'nde karşılaşmıştı. Seride 1-3 geriye düştükten sonra Suns, beşinci maçta Bulls karşısında 108-98'lik galibiyetle seriye geri dönmüştü.



Lakin 6. maçın bitimine bir dakika kala Bulls'a karşı 98-92 önde olan Phoenix, sonraki tüm pozisyonda top kayıpları yapmıştı.



Takımın o dönemki MVP yıldızı Barkley, The Dan Patrick Show ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda o geceyle ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Altı sayı farkla öndeydik ve benim üzerimden üç set oynamıştık. Bu setlerde de üç kez üst üste pas vermek durumundaydım. Bazen, keşke o ikili sıkıştırmanın arasından geçseydim diye düşünürüm. Bu pek akıllıca bir oyun değildi, ancak bana art arda üç kez pas verdirmişlerdi ve sayı da bulamamıştık. Onlar da üst üste yedi sayı bularak, bizi tek sayı farkla yenmişlerdi.



Horace Grant ve Scottie Pippen en iyi iki savunmacıydı. Size ikili sıkıştırma yaptıklarında, ince ve atletik olduklarından ötürü pas vermek için bir boşluk bulamıyordunuz. O sıkıştırma arasından pas açısı bulmak çok zor olur. Bazen odamda oturup düşünürken, o ikili takıma karşı pozisyonu zorlamak akıllıca olmasa da, keşke yapmış olsam diye düşünürüm."



Jordan ve Bulls ekibi, o sene önceki iki sezonda da olduğu gibi NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.



