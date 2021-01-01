Barkley: "NBA'e devrim yaşatan isimler, Magic ve Bird'dü"

NBA efsanesi Charles Barkley, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın değil, diğer efsaneler Magic Johnson ve Larry Bird'ün NBA'e devrim yaşatan isimler olduğunu söyledi.



Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel, programında konuk olan Barkley'ye Johnson'ın HIV virüsünü kaptığı dönemde, çok az insanın kendisi ile oynamak istediği gerçeğini gündeme getirdi.



Barkley'nin buna cevabı şu şekilde oldu:



"Evet, şükürler olsun ki ben o adamlardan biri değildim. Ama sana şunu söyleyeyim, Magic Johnson ve Larry Bird NBA tarihindeki en önemli iki kişidir. O adamlar olmasaydı, NBA bugün bu kadar değerli olmazdı. "



Barkley, Jordan'ın yarattığı etkiyi küçümsemediğini de sözlerine ekledi:



"Tabii ki Michael Jordan bunu başka bir seviyeye taşımıştı ama benim bunu hatırlayacak kadar yaşım var, Magic Johnson ve Larry Bird NBA'e gelmeden önce, lig hiç para kazanmıyordu. Yani hangi adamların NBA'i NBA yaptığından bahsettiğinizde, bu kişiler Larry Bird ve Magic Johnson'dı.



Kendisinin ve Larry'nin yaptığı şeyler için ne kadar teşekkür etsek azdır."



