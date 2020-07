Barkley: "NBA sezonunu bitirmemiz, imkansız"

NBA efsanesi Charles Barkley, ligin Orlando'da yeniden başlamasıyla ilgili şüphelerini dile getirdi ve ligin sezonu bitirmesinin imkansız olduğunu iddia etti.



Orlando'daki bubble bölgesinde, yayılan koronavirüs ile ilgili endişeler her geçen gün daha da büyüyor. Herkes tekrar basketbol izlemek istese de, insanlar, özellikle Florida'nın her gün daha fazla vaka kaydettiği göz önüne alındığında, bubble'ın içinde ne olabileceğinden ötürü endişe duyuyorlar.



Chuck, The Steam Room podcast'in 'Book by its Cover" adlı bölümünde bu durumdan bahsetti:



"Bu şeyi bitirme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bu acı veren bir şey, çünkü işlerini kaybedecek ve ileride etkilenecek birçok insan tanıyorum. Bu şey şu anda yükseliyor ve Florida şu anda dünyanın en kötü noktası. Ve 22 NBA takımını hararetli olan bu alana götürüyoruz. WNBA'i ve MLS futbol ligini oraya götürüyoruz. Üç ay boyunca böyle nasıl devam ederiz bilmiyorum. Bunun imkansız olduğunu düşünüyorum."