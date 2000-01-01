Barkley: "Moses Malone'u gönderdiklerinde, 76ers kariyerim mahvolmuştu"

NBA efsanesi Charles Barkley, 1986'da yapılan birkaç takasın, Philadelphia 76ers ile olan görev süresini mahvettiğini söyledi.



Barkley, 1984 Draftı'nda 76ers tarafından beşinci sırada seçilmişti. Sixers ile ligde ilk sekiz sezonunu geçirmiş olan Barkley, bunun kariyerinin en iyi dönemlerinden biri olmadığını itiraf etmişti.



Takımla üçüncü yılına giren Barkley ve Sixers, özellikle 1986 Draftı'nda ilk sıra seçimine sahip oldukları için yüksek umutlara sahiptiler. Bazı nedenlerden dolayı, Philadelphia bu draft hakkını takaslamaya karar vermiş ve aynı gün, Barkley'nin akıl hocası olarak kabul ettiği Moses Malone'u da göndermişti.



"(Philadelphia merkezli spor muhabiri Phil Jasner) dedi ki 'Philly, 1 numaralı seçim hakkını Roy Hinson için Cleveland Cavaliers'a takas etti.' Ben de 'Ne? 1 numaralı seçim için Roy Hinson'ı mı verdik?' dedim. Sonra şunu söyledi, 'Bir de Moses Malone'u Washington Bullets'a takas ettiler.'."



Barkley, Malone'un onun için ne anlama geldiğini daha önce de belirtmiş ve kariyerinde en büyük etkiye sahip olduğunu söylemişti. Ona göre, merhum veteran oyuncudan öğrenecek çok şeyi vardı:



"Moses büyük bir akıl hocası olacaktı, çünkü benim için bir baba gibiydi. Gerçekten çok iyi bir takımım olabileceği dönemin sonunun başlangıcıydı. Bu bütün Philadelphia kariyerimi mahvetmişti. Kariyerimdeki en büyük felaketti."



