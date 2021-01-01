Barkley: "Milwaukee, Miami Heat'i süpürecek!"

NBA efsanesi ve basketbol analisti Charles Barkley, Milwaukee Bucks'ın Miami Heat'e karşı oynadığı playoff serisini "süpüreceğini" söyledi.



Dün gece ilk tur serilerinin 2. maçında Bucks, Heat'e fark atarak galip gelmişti. Altı oyuncusu çift haneli skor üreten ekip, karşılaşmayı 132-98 skorla kazanmıştı.



Barkley, TNT'deki "Inside the NBA" programında Bucks için şu ifadeleri kullandı:



"Heat'i süpürecekler. Miami onları yenemez. Size söylüyorum, Jrue Holiday ve P.J. Tucker'ın eklenmesiyle, çok daha iyi bir playoff takımı oldular. Diğer takımlar normal sezon üzerine yapılanmışlardı. Giannis'in (Antetokounmpo) topsuz alanda hareket edişi harika, artık ona topu sadece tepede vermiyorlar. Miami Heat'i süpürecekler."



Miami, Perşembe gecesi evinde oynayacağı 3. maçta seriyi toparlanmaya çalışacak. Önceki sezon Bucks'ı beş maçta alt eden ekip, bu sezon Barkley'yi haksız çıkarmak için en az altı maça ihtiyaç duyacak.



