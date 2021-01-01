Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Barkley: "Milwaukee, Miami Heat'i süpürecek!"

NBA efsanesi ve basketbol analisti Charles Barkley, Milwaukee Bucks'ın Miami Heat'e karşı oynadığı playoff serisini "süpüreceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi ve basketbol analisti Charles Barkley, Milwaukee Bucks'ın Miami Heat'e karşı oynadığı playoff serisini "süpüreceğini" söyledi.

Dün gece ilk tur serilerinin 2. maçında Bucks, Heat'e fark atarak galip gelmişti. Altı oyuncusu çift haneli skor üreten ekip, karşılaşmayı 132-98 skorla kazanmıştı.

Barkley, TNT'deki "Inside the NBA" programında Bucks için şu ifadeleri kullandı:

"Heat'i süpürecekler. Miami onları yenemez. Size söylüyorum, Jrue Holiday ve P.J. Tucker'ın eklenmesiyle, çok daha iyi bir playoff takımı oldular. Diğer takımlar normal sezon üzerine yapılanmışlardı. Giannis'in (Antetokounmpo) topsuz alanda hareket edişi harika, artık ona topu sadece tepede vermiyorlar. Miami Heat'i süpürecekler."

Miami, Perşembe gecesi evinde oynayacağı 3. maçta seriyi toparlanmaya çalışacak. Önceki sezon Bucks'ı beş maçta alt eden ekip, bu sezon Barkley'yi haksız çıkarmak için en az altı maça ihtiyaç duyacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal