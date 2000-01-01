Barkley: "Michael Jordan'ı özlüyorum"

NBA efsanesi Charles Barkley, eski arkadaşı Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı özlediğini söyledi.



Barkley ve Jordan birkaç yıldır yakın arkadaştılar, 1992'de ABD Milli Takımı'nda birlikte oynamış ve daha sonra 1993 Finalleri'nde birbirlerine karşı savaşmışlardı.



Ancak Barkley, Jordan'ın bazı ön ofis hareketlerini eleştirdikten sonra, Jordan'ın gözünden düşmüştü:



"Uzun süre harika arkadaştık. Michael'ı özledim. Michael'ı çok severim. Ona en iyisini diliyorum. Şimdiye kadarki en büyük basketbol oyuncusu. Ama belli ki yönetim becerileri hakkında söylediğim bazı şeyleri nazikçe karşılamadı. Ve bu talihsiz bir durum. Ama ben işimi yapmak zorundayım."



"ETRAFI, YALAKALARLA DOLUYDU"



NBA analisti Wos Lambre, Barkley'nin Jordan'ı uzlaşmaya ikna edemeyeceğine inanmakta zorlandığını söylediğinde, Barkley'nin yanıtı şu oldu:



"Bazı arkadaşlarım da senin dediğini söylüyor. Öyle bir şey olmaz, çünkü yanlış bir şey yapmadım. Michael'la yine arkadaş olmak isterdim, çünkü dediğim gibi, 20 yıl boyunca bana karşı harikaydı ve onu kardeşim gibi seviyordum. Benim için bir kardeş gibiydi. Ama son konuşmamızda, televizyonda onun hakkında söylediğim bazı şeylerden pek memnun olmadığını belirtmişti. Lakin, eleştirilerim gayet makuldu."



"Dürüst davransanız, nasıl tepki vereceğinden emin olmadığınız arkadaşlarınız olmadı mı? Özellikle onun seviyesindeki birini düşünürsek. Dediğim gibi, adamı seviyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi oyuncudur. İşlerin bu noktaya gelmesi, talihsiz bir durum. Ama ben her zaman işimi yapmaya çalışacağım. Ve aslında, benim eleştirim etrafındaki insanlarla ilgiliydi. Etrafında bulundurduğu insanların çok yalaka olduğunu düşünüyordum. Dürüst olmak gerekirse, ifadem bu şekildeydi. Etrafındaki insanlar özel jette yer almak, biftek yemek istiyorlardı. Her zaman yalaka olacaklardı."



