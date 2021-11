Barkley: "Lillard ya ayrılmalı, ya da yardım getirmeliler"

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın "ya takımdan ayrılması ya da biraz yardım alması gerektiğini" söyledi.



Lillard, son birkaç ayda Portland'a olan bağlılığını defalarca dile getirmiş olsa da, sezona yavaş başlaması söylentileri yeniden gündeme getirmişti.



Kariyerinin en kötü performans gösterdiği (19.3 sayı) döneminde, birçok kişi Dame'ın ekibi için "her şeyini verip vermediğini" ve takımında gerçekten "mutlu olup olmadığını" sorguluyor.



"BU FİLMİ ÇOK GÖRDÜK..."



"Inside The NBA" programında TNT ekibi de bu konuya değindiğinde, Barkley, Dame'in çektiği sıkıntıların, ekibinin "geleceği olmadığını" bilmesinin bir sonucu olduğu teorisini ortaya attı:



"Philly'deki son iki yılımda, bunu ben de yaşamıştım. Her şeyinizi vermeden basketbol oynamak zordur. Berbat olduğumuzu biliyordum. Bireysel olarak birçok başarı kazanacağımı ve All-Star seçileceğimi bilsem de, kazanma şansımızın sıfır olduğunun farkındaydım."



Chuck'a göre, Portland'ın yapabileceği tek şey büyük bir takas yapmak ve Lillard'ı yeni parçalarla çevrelemek:



"Son zamanlarda bu filmi çok gördük. Sanırım son beş yılda olduğu gibi. Ya ayrılması gerekiyor ya da ona yardım getirmeleri gerekiyor. Başka seçenek yok."



Konferans Finallerine birkaç kez çıkmaları dışında, bu sezona 5-6'lık dereceyle başlamış olan Blazers ekibi, geçmişte Batı'da tam olarak fazla başarı elde edememişti.