Barkley: "LeBron'un G.O.A.T. statüsünü tartışmaya açık olmalıyız"

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "Tüm zamanların en iyisi" tartışmasına yeni bir denklem getirdi.



Uzun süredir Jordan'ı G.O.A.T. olarak gördüğünü ve LeBron'un bu tartışmaya dahil olmadığını açıkça belirten Barkley, yakın tarihli bir röportajda, LeBron'un bu zirve noktasını hak etmesine yardımcı olabilecek bir koşulu öne çıkardı:



"Her zaman Michael Jordan'ın şimdiye kadarki en iyisi olduğuna inanmışımdır. Ama, spor tartışmaları yaparken dürüst olmalısınız. Şu anda bir şey söylemiyorum, ama LeBron'un Batı'da karşısına çıkacağı üç seriyi de kazanması ve KD, Kyrie ve James Harden'ı yenmesi durumunda, en azından tartışmaya açık olmanız gerekiyor. Bana göre Michael, hep en iyisiydi."



"Doğrusu, hiçbir zaman LeBron'un Kobe'den bile daha iyi olduğunu hiç söylememişimdir, onlar farklı oyuncular. Michael ve Kobe birer katildi. LeBron daha çok Magic Johnson gibi. Triple-double yapmayı tercih ediyor. Michael ve Kobe daha çok sizi öldürmeye çalışırdı."



