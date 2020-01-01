Barkley: "LeBron, Jordan'dan daha iyi bir pasör, ama maç kazanmak istiyorsam, seçimim MJ"

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha iyi bir pasör olduğunu, ancak bir maçı kazanmak için bir adama ihtiyacı varsa, bunun Jordan olacağını söyledi.



LeBron'un Michael Jordan'dan daha iyi bir oyuncu olup olmadığı konusunda uzun süredir bir tartışma söz konusu. Jordan, ligin mükemmellik standardı konumunda neredeyse oybirliğiyle basketbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak kabul ediliyor.



Ancak Barkley, Jordan ve LeBron'un pek karşılaştırılabilir olduğunu düşünmüyor ve James'in oyun yapımı nedeniyle daha çok Magic Johnson türünde bir oyuncu olduğuna inanıyor:



"Muhtemelen daha iyi bir oyun kurucu. Kesinlikle daha iyi bir pasör. Bu yüzden LeBron ile Michael'ı karşılaştırmam. Michael'a şimdiye kadar gördüğüm en yakın şey Kobe'ydi (Bryant). Boğazınızı kesecek soğukkanlı bir suikastçı gibiydi."



"DAHA ÇOK MAGIC GİBİ"



Dahası Barkley, LeBron'un sahanın hücum tarafında belki de daha komple bir oyuncu olmasına rağmen, Kobe ve Jordan gibi çok yönlü bir savunma oyuncusu olmadığını belirtti:



"Bana göre LeBron, Magic'e daha yakın. Çok yönlü bir adam. Size sayı, ribaund ve asist verir. Bir basket bulmam gerekiyorsa, Michael ya da Kobe'yi seçerim. Eğer bir savunmacıya ihtiyacım varsa, yine Michael ya da Kobe'yi seçerim. Ama LeBron daha iyi bir pasör, muhtemelen daha iyi bir ribaundcı."



Röportajın sonunda Barkley, LeBron'un ne kadar büyük olduğuna bakılmaksızın, bir maç kazanmak istiyorsa, Jordan'ın seçeceği kişi olacağını ekledi:



"Bir maç kazanmak için bir adama ihtiyacım olursa, bu Michael Jordan olacak."



