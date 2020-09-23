Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Barkley: "LeBron bu yıl kazanırsa, onu Kobe ile aynı seviyede görebilirim"

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, bu yıl şampiyonluğu kazanması durumunda, kendisini efsane Kobe Bryant ile aynı sıraya koyabileceğinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, bu yıl şampiyonluğu kazanması durumunda, kendisini efsane Kobe Bryant ile aynı sıraya koyabileceğinden bahsetti.

Jimmy Kimmel Live programında konuk olan Barkley'ye göre, LeBron'u Kobe ile aynı sıraya yerleştirmenin bir bedeli var ve bu bedel, bu sezon kazanılacak bir NBA şampiyonluğu:

"Eğer Lakers bu şampiyonluğu kazanırsa, LeBron'u Kobe Bryant ile aynı sıraya koyabilirim. Bence LeBron harika bir oyuncu ve harika bir adam. Onu şu anda Kobe Bryant'ın bir sıra arkasına koyuyorum. Şimdi, bu yıl kazanırsa, onu Kobe ile aynı seviyede görebilirim. Ama bir şampiyonluk daha kazanana kadar, bana kalırsa hala Kobe Bryant'ın arkasında. Ancak tüm bu bubble ve bu yıl olan tüm şeylerden ötürü, bu büyük bir başarı olur. Yani, belki LeBron'un yerini Kobe ile değiştirebilirim."

LeBron ve Lakers, şu anda Batı Konferansı Final serisinde, Denver Nuggets'a karşı 2-1 önde yer alıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal