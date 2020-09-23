Barkley: "LeBron bu yıl kazanırsa, onu Kobe ile aynı seviyede görebilirim"

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, bu yıl şampiyonluğu kazanması durumunda, kendisini efsane Kobe Bryant ile aynı sıraya koyabileceğinden bahsetti.



Jimmy Kimmel Live programında konuk olan Barkley'ye göre, LeBron'u Kobe ile aynı sıraya yerleştirmenin bir bedeli var ve bu bedel, bu sezon kazanılacak bir NBA şampiyonluğu:



"Eğer Lakers bu şampiyonluğu kazanırsa, LeBron'u Kobe Bryant ile aynı sıraya koyabilirim. Bence LeBron harika bir oyuncu ve harika bir adam. Onu şu anda Kobe Bryant'ın bir sıra arkasına koyuyorum. Şimdi, bu yıl kazanırsa, onu Kobe ile aynı seviyede görebilirim. Ama bir şampiyonluk daha kazanana kadar, bana kalırsa hala Kobe Bryant'ın arkasında. Ancak tüm bu bubble ve bu yıl olan tüm şeylerden ötürü, bu büyük bir başarı olur. Yani, belki LeBron'un yerini Kobe ile değiştirebilirim."



LeBron ve Lakers, şu anda Batı Konferansı Final serisinde, Denver Nuggets'a karşı 2-1 önde yer alıyor.



