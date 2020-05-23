Barkley, Lakers'a takas olduğunu sanıp, sarhoş çıktığı maçı anlattı!

NBA efsanesi Charles Barkley, Philadelphia 76ers'ın bir üyesi olarak bir NBA maçına sarhoş çıktığı anı hatırladı.



Barkley, Los Angeles Lakers'a takas olduğunu düşünerek bir kutlama yapmış ve sarhoş olmuş, kutlamanın ortasında anlaşmanın bozulduğunu öğrenmişti.



Barkley, bu komik olayı şu şekilde anlattı:



"Menajerim beni bir sabah aramıştı ve 'Bugün Lakers'a takas olacaksın' demişti. Ve ben ve arkadaşlarım, dışarı çıkıp bunu kutlayıp öğle saatlerinde sarhoş olmuştuk. Beni daha sonra arayıp 'Lakers'a takas edildin, anlaşmayı sonuçlandıracaklar ve sana geri döneceğim' demişti.



"Ben tabii havalara uçmuştum, sonra beni üç saat sonra yine aradı, saat 3:30 falandı, 'Sixers anlaşmadan çekildi' dedi. Ben o sırada sarhoştum ve o akşam maçımız vardı. Dedim ki 'Ne? Neden bahsediyorsun sen?' Bana 'Sixers işi sonuçlandırmaktan çok korktu.' demişti."



"Adama 'Şaka yapıyor olmalısın. Bu gece maçımız var ve ben öğlenden beri içiyorum.' demiştim. Komik olan şey, o gece nasıl oynadığımdan haberim bile yok. Çok kötü oynamış olabilirim, çünkü Sixers işi sonuçlandırmadığı için çok sinirliydim. Sonraki iki üç sene de zaten acı vericiydi."



