Barkley: "Lakers böyleyse, sorumlusu Davis'tir!"

Hall of Fame oyuncu ve mevcut analist Charles Barkley, Los Angeles Lakers'ın bu sezonki sıkıntılarından yıldız oyuncusu Anthony Davis'i sorumlu tutarak, LA ekibinin play-in turnuvasında yer alacağını belirtti.



TNT'nin 'Inside the NBA' programında konuşan Barkley, Davis'in Lakers'ın "ihtiyaç duyduğu yıldız gibi oynaması" gerektiğini söyledi:



"Şimdi cidden sınırı aştınız, çünkü Frank Vogel'ı gerçekten severim. Ben Anthony Davis'i suçluyorum. Anthony, seni bir insan olarak sevdiğimi bilirsin fakat yapman gerekeni yapmıyorsun.



27 yaşındasın, en iyi döneminde olman ve adının Giannis, Kevin Durant ve diğerleriyle birlikte dünyanın en iyi beş oyuncusundan biri olarak anılması gerekiyordu. Ama yapman gerekenleri yapmıyorsun. Şimdi de koçu göndereceğinizi falan duydum. Tam bir saçmalık bu."



Barkley, Lakers'ın play-in turnuvasında yer alacağını ve bu sezon hiçbir noktada arka arkaya en az altı maç kazanamayacaklarını da sözlerine ekledi:



"Los Angeles Lakers play-in'lere girer... Bu dünyadaki her şeyin üzerine bahse girerim ki, bu yıl hiçbir noktada üst üste altı maç kazanamazlar."



Lakers, dün gece Boston Celtics'e karşı 117-102'lik skorla galip gelmişti ve şu anda Batı Konferansı'nda 13-12'lik derecesi ile altıncı sırada yer alıyor.