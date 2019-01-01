Barkley, Kyrie ve Howard'a katılmıyor: "Oynamamak, aptallık olur"

TNT analisti ve NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving ve Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard gibi oyuncuların, önceden belirlenen 2019-20 NBA sezonunun yeniden başlamasını engelleme riskine dair endişelerinden bahsetti.



Barkley, ESPN'in "Get Up" isimli programında, sezonun yeniden başlamasını engellemenin "felaket" bir hata olacağını belirtti ve sadece onları değil, diğer birçok NBA oyuncusunu da etkileyebilecek bir mali sonuç doğurabileceğini söyledi:



"Bence oynamamak aptalca olur. İki nedenden ötürü: Bir, eğer oynamazlarsa, yılın geri kalanında gözden uzak kalacaklar. Onları takip eden bir kamera olmayacak."



"LeBron muhtemelen ABD'deki en ünlü sporcu. Hiçbir yerde görünmeyecek. Yani gözden uzak, kafalardan çıkmış olacak. Ayrıca, bu adamların bu paranın geri dönmeyeceğini ve oyuncuların kendi topluluklarına girmek ve harika şeyler yapmak için kullanabileceği milyarlarca doları kaybedeceklerini fark etmeleri gerekiyor."



"NEDEN BAHSEDİYORLAR, BİR FİKRİM YOK"



NBA efsanesi ayrıca Irving ve Howard'ın duygularının saçma olduğunu, bu hareketlerin gelecek için çok az katkıda bulunduğunu ve Black Lives Matter hareketinin bir parçası olarak değişimi teşvik etme isteklerini etkisiz hale getirdiğini savundu:



"Hiçbir anlamda iyi değil. Kyrie ve Dwight'ın neden bahsettikleri hakkında hiçbir fikrim yok, ama oynamamak felaket bir hata olur."



Irving, sosyal adalet devriminin ortasında geliri kurtarmak ve kitleleri eğlendirmek için Orlando'da izole edilen yaklaşık 300 oyuncunun bir arada bulunmasından ötürü duyduğu endişeyi dile getirmişti. Ancak Barkley daha büyük resme bakarak, NBA oyuncuları olarak geleceklerini ve hatta NBA'in devam etme girişimini engellerlerse, muhtemelen etkili figürlerin tehlikeye girebileceğini belirtiyor.



