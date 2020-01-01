Barkley, Kyrie için: "Dünyanın en zeki adamıymış gibi davranmayı kes"

NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'i son davranışlarından dolayı tekrar eleştirdi.



Irving'in medyayla savaşı şimdilik bitmiş görünse de, bu durum NBA topluluğunun kendisine eleştiri getirmesini engellemiyor.



Kyrie ve son davranışıyla ilgili olarak, Barkley, ESPN Radio'ya konuştu ve Nets yıldızını herkesten daha "aydınmış" gibi davranmayı bırakmaya çağırarak, bir oyuncunun medyayla konuşmasının bir yükümlülük olduğunu hatırlattı:



"Ne yaptığından emin değilim. Hoşuma gitmedi. Bildiğiniz gibi, size sırf basketbol oynamanız için 40 milyon dolar ödemiyorlar. Bunun bir kısmı sizlerle oturup, ben ve Kenny (Smith) ve Ernie (Johnson) ve (Shaquille O'Neal) ya da New York muhabirleriyle oturup konuşmayı da içeriyor. Medya ile konuşmak, mesleki yükümlülüğünüzün bir parçasıdır. Ve istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama artık bugünün çocukları farklı. Onlardan nefret ediyor değilim ama Kyrie'nin ne söylemeye çalıştığından emin değilim.



Ve bir şeyler söylediğnde, 'Ne diyor bu adam?' diyorum. Bir sanatçının ne olduğu hakkında falan konuşmaya başlıyor. O bir basketbol oyuncusu. Fazlası değil. Biz ilk yardımcı değiliz, öğretmen değiliz. Basketbol topu sektiren bir adamsın, dünyanın en zeki insanı gibi davranmayı kes.



Sosyal sorunlar ve bunun gibi şeylerden bahsedebilir misin? Elbette. Ama bu bazı söylediği şeyleri duyunca, 'Abi sadece bir basketbol oyuncusu olduğunun farkındasın, değil mi?' diyorum. Ama 'Hayır, aranızdaki en zeki adam olduğumu anlamanızı istiyorum.' kafasında konuşuyor. Her şeyden önce, değilsin. Üniversiteye sadece altı ay gitmişsin. Pek çok adam senden daha zeki. Şu aptal basketbol sorularını cevaplayacaksın sadece. Ve sosyal adalet hakkında bir şey söylemek istiyorsan, söyle ve arkasında dur, çünkü bu önemli ve anlamlıdır. Ama diğer bu tüm söylediklerin? Çeneni kapa ve basketbol hakkında konuş."



