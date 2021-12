Barkley: "Kobe ve LeBron, en ufak eleştirimde beni gömdüler!"

Hall of Fame oyuncu ve TNT'nin NBA analisti Charles Barkley, NBA'deki oyuncuların eleştirilerine nasıl tepki verdiğinden bahsetti.



The Pat McAfee Show'da konuk olan Chuck, geçmişte Kobe Bryant ve LeBron James'i eleştirdiği zamanlara değinerek, eleştirilere karşı iltifatların nasıl dengesiz olduğunu konuştu:



"Bu adamlara iltifat ettiğimde, asla adımı anmıyorlar. Çok sevdiğim ve üç beş yıl boyunca dünyanın en iyi profesyonel oyuncusu olduğunu söylediğim Kobe Bryant, huzur içinde yatsın, bir gece Phoenix Suns'a karşı ikinci yarıda hiç şut atmamıştı. Ben de maçtan sonra onu eleştirmiştim. Adam bana gece 1'den 4'e kadar küfürlü mesajlar atmıştı. Ağzına geleni söylemişti.



Bunun dışında, her zaman LeBron James'in ne kadar harika bir insan olduğunu, onu bir insan olarak ne kadar takdir ettiğimi ve gördüğüm en iyi 5-6 basketbolcudan biri olduğunu söylemiş olsam bile, hakkında bir eleştiri yaptım diye bana sert tepki vermişti.



Lakin ben bunlara gülüyorum ve kendi kendime 'Bu adamlar ne kadar harika olduklarından bahsettiğimde adımı asla anmıyorlar' diyorum. Yani bununla bir şekilde başa çıkmam gerektiğini öğrenmiş durumdayım."