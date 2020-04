Barkley: "Kobe Bryant, Michael Jordan'dan sonra gördüğüm en iyi oyuncu"

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, Michael Jordan'dan sonra en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



Barkley, ESPN'in Get Up programına konuk oldu ve Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'e yeni girenlerden bazılarına övgülerde bulundu.



Sunucu Mike Greenberg, Chuck'a 1990'ların sonunda Barkley'in kariyerinin son dönemlerinde genç olan Kobe Bryant'la karşılaşma anılarını sorduğunda, Barkley şunları söyledi:



"Kobe Bryant, Michael Jordan'a kıyasla gördüğüm en iyi basketbol oyuncusu. Sanırım Michael gördüğüm ve oynadığım en büyük oyuncu. Bunu hep söyledim - Kobe, Michael'a şimdiye kadar gördüğüm en yakın kişi. Kareem'e karşı, Wilt veya Bill Russell veya LeBron'a karşı en iyi dönemlerinde oynamadım. Ama size söylüyorum, Kobe Bryant, Michael Jordan dışında gördüğüm en iyi oyuncu."



"GARNETT VE WESTBROOK GİBİ ÇALIŞAN GÖRMEDİM"



Barkley, Bryant dışında diğer sınıf üyeleri Tim Duncan ve Kevin Garnett'e de övgüde bulundu. Barkley, Duncan'ı "şimdiye kadarki en iyi uzun forvet" olarak adlandırsa da, Boston Celtics efsanesi Kevin McHale'in "şimdiye kadar karşılıklı oynadığı en iyi oyuncu" olduğuna dikkat çekti.



"Ve size şunu söyleyeyim, Kevin Garnett en sevdiğim oyunculardan biridir. Russell Westbrook istisnası dışında, her gece, Garnett ve Westbrook kadar sıkı oynayan iki oyuncu görmedim. Bir sürü büyük ve Hall of Fame üyesi oyuncu var, ama bir gün Hall of Fame üyesi olacak olan Russell Westbrook ve Kevin Garnett, karşılıklı oynadığım, en sıkı çalışan oyuncular."