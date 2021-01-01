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Barkley: "Kimse Lakers'tan korkmuyor"

NBA efsanesi Charles Barkley, geçtiğimiz gece Phoenix Suns'a 90-99 mağlup olarak playoff ilk turunda 0-1 geriye düşen Los Angeles Lakers'ın playofftaki şansını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, geçtiğimiz gece Phoenix Suns'a 90-99 mağlup olarak playoff ilk turunda 0-1 geriye düşen Los Angeles Lakers'ın playofftaki şansını değerlendirdi.

Barkley, Lakers hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Televizyonda konuşan tüm bu salakların 'Lakers asıl yenilmesi gereken takım' falan dediğini duyuyorum. Bence bu doğru değil. İnsanlar sırf sahaya çıkıp öylece kazanabileceklerini zannediyor ama kimsenin onlardan korktuğu yok.

Bu ilginç bir seri olacak. Ancak Lakers iyi oynamıyor. Bu iki adam (James ve Davis), Lakers'ın kazanması için harika oynamalı. İyi rakamlar ortaya koymak yetmez.

Ve kilit isim ise Anthony Davis. LeBron, her zaman yaptığını yapacak zaten. Ama Anthony Davis geçen yıl bubble'daki gibi en iyi ikinci oyuncu değil de dün geceki gibi dördüncü ya da beşinci oyuncu olursa, kazanamazlar."

Suns evinde 1-0 avantaj elde ederken, Lakers, 2. maçta seride eşitliği sağlamak için güçlü bir performans sergilemeyi umacak.


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