Barkley: "Kawhi Leonard, Los Angeles'ın kralı..."

NBA efsanesi ve TNT'nin şu anki analisti Charles Barkley, LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın "Los Angeles'ın kralı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Barkley: 'Kawhi Leonard, Los Angeles'ın kralı...'
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07 Nisan 2023 12:15
NBA efsanesi ve TNT'nin şu anki analisti Charles Barkley, LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın "Los Angeles'ın kralı" olduğunu söyledi.

Barkley, Clippers'ın bir önceki gece Los Angeles Lakers'a karşı 125-118'lik galibiyeti hakkında konuşarak, Leonard'ın Los Angeles'ın kralı olduğunu iddia etti:

"Lakers'ın seri falan yakaladığı yok. Kawhi Leonard o gece onları arenadan resmen şutladı ve ayrıca bir mesaj da gönderdi. Los Angeles'ın kralı o..."

Clippers bu maçı kazanarak, 2019'dan beri kendilerini yalnızca iki kez yenebilen Lakers'a karşı üst üste 11. galibiyetini elde etmişti. Ancak Lakers ise, henüz NBA Finallerine çıkmamış Clippers'ın aksine 2020'de bir şampiyonluk kazanmıştı.

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