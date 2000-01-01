Barkley: "Jordan, zorbalık yapacağı kişileri ona göre seçerdi"

NBA efsanesi Charles Barkley, eski arkadaşı Michael Jordan'ın zorbalık yaptığı kişileri duruma göre seçtiğini söyledi.



Pazartesi günü yayınlanan "The Last Dance"in 8. bölümünde, bir antrenman sırasında Jordan ve Steve Kerr arasında çıkan kavga da yer almıştı.



Barkley, MJ'in bazı takım arkadaşları arasından ve genel olarak, zorbalık yapmayı seçtiği kişiler hakkında seçici olduğuna inandığını belirtti:



"Biliyorsun, orada seçici bir uygulama var, değil mi? Kiminle uğraşacağını biliyor. Böyle davranamayacağınız bazı adamlar vardır. Kötü davranabileceğiniz ve bunu kabul edebilecek adamları bilmek zorundasınız. Sürekli adamlara bağırmak, yumruk atmak falan, hadi ama, bunu yaparsanız sizi fena benzetecek adamlar vardır. Seçmeli uygulama yapıyordu. Scott Burrell ve Steve Kerr yani. Hadi ama!"



