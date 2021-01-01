Barkley: "Jordan ve Woods gibi, insanları çıldırtan olmadı!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve dünyaca ünlü golf efsanesi Tiger Woods'un, 'insanları çıldırtan' tek sporcular olduğunu söyledi.



Yakın zamanda The Dan Patrick Show'a konuk olan Barkley, MJ ve Woods'un etraflarındaki herkesin dikkatini çekebilecek tek iki sporcu olduğunu belirtti.



Barkley bu isimlerin, altın çağlarındayken insanları "çıldırmaya sürükleyecek" derece popüler olduklarını şu sözlerle açıkladı:



"Michael Jordan ve Tiger Woods, etrafında bulunmuş olduklarım arasında insanları kesinlikle çılgına çeviren tek iki sporcuydu. Diğer yıldızlar olunca insanlar yine heyecanlanırdı, ama Michael ve Tiger altın çağlarındayken, öylece durup bakarlardı. Manyakça bir şeydi ve çok şaşırtıcıydı. Tanrıya şükür hiç bu adamlar kadar büyük olmadım."



