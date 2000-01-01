Barkley, Jordan ile tekrar iyi arkadaş olamayacağı için, üzgün

NBA efsanesi Charles Barkley, eski yakın arkadaşı Michael Jordan ile uzlaşma konusunda umutlu olmadığını söyledi.



Bir zamanlar, Barkley ve Jordan neredeyse kardeş gibi en iyi dostlardı. Ancak Barkley, o dönem Charlotte Bobcats ekibinin bir yöneticisi olarak MJ hakkında bazı sert şeyler söyledikten sonra, iki efsanenin arası bozulmuştu. Ve bugün bile Barkley, Jordan ile arasında her şeyin normale döneceği konusunda iyimser değil.



Salı günü Chicago'daki ESPN 1000'de Waddle ve Silvy Show'da konuşan Barkley, Michael Jordan ile arkadaşlığının bir daha asla aynı olamayacağı için üzgün olduğunu itiraf etti:



"Adam benim herhalde 20 yıl boyunca kardeşim gibiydi. En az 20 yıl. Ve evet, üzüntü hissediyorum. Ama bana göre hala en büyük basketbol oyuncusu. Ona en iyisinden başka bir şey dilemiyorum. Ama bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok."



Barkley, MJ ile olan dostluğunu esasen bitiren sözün ne olduğunu şöyle hatırladı:



"Michael'ı ne kadar sevsem de, bu yalaka tipleri ve en yakın arkadaşlarını işe almayı kesmediği sürece, bir genel menajer olarak asla başarılı olamayacak."



"BİZİ İYİ ARKADAŞ YAPAN ŞEY BUYDU"



Barkley, dürüstlüğünün onu ve Jordan'ı yakın arkadaş yapan şey olduğuna inanıyor. Barkley için, dünyaca ünlü biriyseniz, sadece birkaç arkadaşınız size karşı dürüst olacaktır:



"Ama bunun çok iyi arkadaş olmamızın nedenlerinden biri olduğunu düşünüyordum. 'Charles'a her şeyi sorabilirim ve bana dürüst bir cevap vereceğini biliyorum.' durumu vardı. Ama işimin bir parçası (analist) olarak, televizyona çıkıp 'Şu genel menajer berbat' diyip, Michael sırf kardeşim gibi olduğu için 'Harika bir iş çıkarıyor' diyemem. Bu saçma olurdu."



