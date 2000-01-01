Barkley: "Jordan 36 delik golf oynadıktan sonra, gelip adamı kilitlemişti"

NBA efsanesi Charles Barkley, Michael Jordan'ın bir seferinde, 36 delik golf oynadıktan sonra, bir oyuncuyu savunmada kilitlediği hikayeyi anlattı.



1992 Yaz Olimpiyatları öncesinde, Dream Team, Olimpiyat'a girebilecek takımlara karşı eleme turnuvasında oynamıştı. Takımların çoğunu beklendiği gibi fark atarak yenmişlerdi. Barkley'e göre, bu maçların birinden önce, Jordan golfte 36 delik oynayıp, yine de bir oyuncuyu kilitleyebilmişti.



Barkley "Coffee With Cal"da konuk oldu ve hikayesine göre, MJ, 18 delik oynadıktan sonra, başka bir 18 delik daha oynamak için ısrarcı olmuştu:



"Oynamaya gittik, 18 delik oynadık ve koç Chuck Daly 'Tamam, güzel vakit geçirdik' dedi. Michael, 'Hayır, 18 delik daha oynayacağım.' dedi. 'Michael' dedim 'Akşam maç var'. 'Sıkıntı olmaz Charles' falan filan dedi.



Michael bir 18 delik daha oynadıktan sonra geri döndü. Oyuna hazırlanıyorduk ve koç Chuck 'Charles, bu adam sende, Scottie, bu adam sende ve Michael, şu adam da sende' diye eşleşmeleri dağıtıyordu. Michael 'Hayır' dedi, 'Ben şunu tutacağım.'



Gösterdiği, Porto Riko'nun point guardıydı ve Chuck, 'Şey, o point guard Michael' dedi. Michael ona baktı ve 'O bende dedim. Gazetede benim hakkımda söylediği bir şeyi okudum, onu ben tutarım' dedi. Odadaki herkes 'Abi, 36 delik golf oynayıp gelmişsin, şimdi point guardı mı tutacaksın?' demişti.



Michael, maçta bu küçük adamın top sürmesine izin vermemişti. 36 delik oynayıp, adama 'Bir daha basında benim hakkımda konuşma. Ben Michael Jordan'ım, benimle ilgili asla konuşma.' demişti."



