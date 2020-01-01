Barkley: "Houston'da şampiyon olsam, bu sayılmazdı"

NBA efsanesi Charles Barkley, zamanında Houston Rockets'ta bir şampiyonluk kazanmış olsa bile bunun sayılmamış olacağını söyledi.



Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olan Barkley, kariyerinde bir şampiyonluk kazanmadığı için, en iyi efsaneler arasınad üst sıralarda yer alamamıştı.



Kariyerinin sonraki aşamalarında Rockets ile de dahil olmak üzere birçok kez bu imkana yaklaşan Barkley, o yıllarda Houston'la bir tane kazanmış olsaydı, bunu saymamış olacağını belirtti:



"Bunu bir şampiyonluk olarak saymazdım bile. Yalan söylemeyeceğim. Ben ve Karl Malone da aynı. O Lakers ile bir şampiyonluk kazanmış olsaydı, bu sayılmazdı. Sayılmazdı."



Barkley, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant hakkındaki yorumlarıyla da kanıtladığı gibi, zafere giden kolay yolu seçmeyi sevmiyor:



"Asla bundan memnun olmam. Ben takas talep edeceğim zaman, Chicago, Boston veya Lakers'da oynamak istediğimi söylememiştim. Sadece rekabet etme şansım olan bir ekibe gitmek istemiştim."



