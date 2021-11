Barkley: "Herro, Luka ve Trae ile aynı seviyede değil"

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, Miami Heat oyuncusu Tyler Herro'nun Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Atlanta Hawks yıldızı Trae Young ile aynı seviyede olmadığını açıkladı.



Son haftalarda Herro'nun iyi performansları, belli bir süre önce kendisinin Doncic ve Young gibi süperstarlarla aynı tartışmalarda yer alması gerektiğini belirtmesi sonrası daha da dikkat çekmişti.



Ancak Barkley, Herro'nun kendisi hakkındaki bu değerlendirmesine katılmadığını belirterek, bahsettiği oyuncuların takımlarının yüzleri olduğunu ve kendisinin benchten geldiğini belirtti:



"Belirtmek istediğim bir fark var. Tyler Herro'yu çok severim, kendisinin büyük bir hayranıyım. Ama sırf rakamları aynı diye, bu durum doğru değil. O diğer adamlar, her gece takımlarını taşımak zorundalar.



İkinci konu ise, Herro yedeklere karşı oynuyor. Benchten geldiğinizde, diğer yedeklere karşı oynarsınız. Saygısızlık etmiyorum. Herro iyi bir oyuncu. Ama her gece bir takımı taşıyabilmek, tamamen farklı bir konu."



Herro, şu ana kadar 22.4 sayı, 6.5 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla, dikkat çekici bir sezon geçiriyor.