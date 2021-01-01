Barkley: "Harden, şu anda dünyanın en iyi basketbolcusu"

NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu, Michael Jordan ve Kobe Bryant'tan ise daha iyi bir hücum oyuncusu olduğunu söyledi.



Barkley yakın zamanda ESPN'e Harden hakkında konuştu ve kendisinin şu anad ligdeki en iyi oyuncu olduğunu söylemekle kalmayarak, Kobe ve Jordan'dan daha iyi bir hücum oyuncusu olduğunu da iddia etti:



"Bu adam dünyadaki en iyi basketbol oyuncusu olabilir... Onun hep en iyi hücum oyuncusu olduğunu düşünmüşümdür. Michael ve Kobe kadar iyi değildi ama birkaç yıl önce bunu dediğimde insanlar bana gülmüştü. Kendisi şimdiye kadar gördüğüm en iyi hücum oyuncusu. Ama şu anda, LeBron'a, Giannis'e veya herhangi birine saygısızlık olmasın ama James Harden, dünyanın en iyi basketbol oyuncusu olabilir, net.



KD'siz ve Kyrie'siz maç kazandıkları için, adamı biraz takdir etmeniz gerekiyor. Kendisi gördüğüm en harika hücum oyuncusu. Michael ve Kobe, guardlar açısından daha iyi oyunculardı. Ama hücum konusunda, onun gibi üçlük atamıyorlardı. Onun kadar iyi top sürüp, potaya gidip faul alamıyorlardı. Adama hakkını vermemiz lazım, tam bir hücum makinesi."



