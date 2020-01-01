Barkley, Giannis'i savundu: "Jordan, 28'ine kadar kazanmadı!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun şampiyonluk kazanmak için henüz genç olduğunu söyledi.



Son birkaç yıl içinde Giannis'in kariyerinin gidişatı hakkında en tutkulu şekilde konuşan analistlerden olan eski MVP Barkley, bu yılın MVP'si Giannis hakkında bir düşüncesini paylaştı.



Antetokounmpo'nun yaşını Michael Jordan'ın şampiyonluk kazandığı yaş ile karşılaştıran Barkley, Giannis için Milwaukee'de kalmanın ve şehre 1971'den sonra ilk şampiyonluğunu getirmesinin çok daha anlamlı olacağını ortaya koydu:



"Henüz 25 yaşında. Medyadaki bu adamlar, bu yıl bir şampiyonluk kazanmazsa Milwaukee'den ayrılması gerektiğini söyleyince sinirleniyorum. Bunu Michael Jordan'a kimse söylememişti."



"Michael Jordan'ın, Bulls'u 25 yaşında terk ettiğini hayal edebiliyor musunuz? İlk şampiyonluğunu 28 yaşına kadar kadar kazanmamıştı. LeBron da aynı şekilde. Bugün televizyonda olan tüm bu adamların 'Giannis şampiyonluk kazanmadı' demeleri, benim için komik. Daha 25 yaşında.



Her şeyden önce, şampiyonluk kazanmanız, bir ergenliğe giriş ayini değildir. Ve dediğim gibi, onun gidip hile yapmasını ve diğer adamlara katılıp şampiyonluk kazanmasını istemem. Oyuncu olarak daha iyiye gitmesini isterim."



"BU YÜZDEN NOWITZKI'YE HAYRANIM"



Barkley şöyle devam etti:



"Giannis'in 'Hayır, Milwaukee'de kazanacağız. Başka bir takıma gidip diğer adamlarla takım olup kazanabilirdim, ama aynı şey olmaz.' demesini görmek isterdim. Bu yüzden Dirk Nowitzki'ye hayranım. O ayrılmadı. Savaştı, sonunda kazandı ve bu onun için diğer adamlarla ortaklık kurmaktan daha önemliydi. Bu yüzden televizyonda 'Şampiyonluk kazanmadı. Oradan ayrılmalı ve büyük bir piyasaya girmeli' diyen adamlardan nefret ederim."



