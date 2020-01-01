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Barkley: "Giannis çok iyi bir çocuk, umarım Bucks şampiyon olur"

NBA efsanesi Charles Barkley, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Bucks ekibinin şampiyonluğu kazanamaması durumunda, takımdan ayrılabileceğinden korktuğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Bucks ekibinin şampiyonluğu kazanamaması durumunda, takımdan ayrılabileceğinden korktuğunu söyledi.

Barkley, Giannis'in Milwaukee ile geleceği hakkında konuştu ve bunun yıllar önce Kevin Durant ve Oklahoma City Thunder ile benzer bir durum olabileceğini belirtti:

Barkley, ESPN'in "Get Up!" programında konuştu bu dönem Giannis ve Bucks için genel durumun, neden 'şampiyonluk ya da başarısızlık' olduğuna inandığını açıkladı:

"Başka bir Kevin Durant vakası olacağından ötürü endişeliyim, ve bunu gerçekten istemeyiz. Bucks kazanırsa, basketbol için bunun harika olacağını düşünüyorum. Giannis çok iyi bir çocuk ve Milwaukee, NBA'deki en kıymeti bilinmeyen şehirlerden biri. Toronto şampiyonluğu kazandığında, NBA için harika olmuştu. Milwaukee'nin de bu yıl kazanması harika olur."


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