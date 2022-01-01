Barkley: "Embiid ve Harden için, işler çetrefilli olacak"

NBA efsanesi Charles Barkley, Philadelphia 76ers'ın yeni yıldız ikilisi James Harden ve Joel Embiid'in "çetrefilli" bir durum içinde olacağını söyledi.



TNT'nin 'Inside the NBA' programında Barkley, 76ers yıldızları arasındaki olası işleyiş hakkındaki görüşlerini izleyicilerle şu şekilde paylaştı:



"Bence gerçekten çetrefilli olacak. James, kendisi gibi oynuyor. Müthiş bir teke tek oyuncusu. Joel Embiid muhtemelen bugün ligdeki en dominant oyuncu. Minyatür bir Shaq gibi. İnanılmaz. Ama bu işi bir şekilde çözmeleri gerekecek.



Herkes doğrudan 'bu ikili işi götürecek' diyor fakat o kadar kolay değil, çünkü içlerinden biri topu elinde daha az tutacak. Sahada sadece bir top var. Diğerinin bir yolunu bulması gerekecek. James için daha zor olacak, çünkü Embiid savunma yapıp ve ribaund çekebiliyor. James asıl adam olarak skor üretecek ve biraz asist yapacak. Ama bu şeyin 'sorunsuz gideceği' fikri hiç doğru değil."



Harden, Houston Rockets'taki ilk yıllarında dönemin ligin en iyi pivotlarından biri olarak görülen Dwight Howard ile oynamış ve ikili normal sezonda bir miktar başarıya ulaşmış olsa da, playofflarda takılmış ve pek iş birliği yapamamışlardı.



