Barkley: "Embiid, benden nefret ediyor"

Philadelphia 76ers efsanesi Charles Barkley, şu anki Sixers yıldızı Joel Embiid'in ondan nefret ettiğini söyledi.



Chuck, Chicago'daki ESPN 1000'deki Waddle ve Silvy Show'a, Embiid'e karşı "tembel" yorumundan sonra artık kendisini sevmediğini belirtti:



"Joel Embiid, ona tembel dediğim için benden nefret ediyor. Her şeyden önce, 'Dostum, basketbol oynamak için formda olman gerekiyor' diyorum. Ona antrenman yaptırmıyorlar. Sanki kötü bacakları var gibi. Bacaklarınızı bu şekilde iyileştiremezsiniz. Egzersiz yapıp bacaklarınızı iyileştirirsiniz. Onu havuza ya da bunun gibi bir şeye götürmeniz lazım. Ama o harika bir çocuk, ben sadece, 'Hey, basketbol oynamak için formda olmalısın' diyorum. Yani ne olursa olsun işimi yapacağım."



Hem Barkley hem de Shaquille O'Neal, bu sezon Embiid'i eleştirmişlerdi. Sixers, KOVID-19 nedeniyle sezon askıya alınmadan önce 39-26 derecesine sahip olmasına rağmen, istikrarsız oyunları nedeniyle hemen hemen her analist tarafından eleştiriye uğramıştı.



