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Barkley: "Durant kötüyü oynayan, çok iyi bir çocuk"

Charles Barkley, basketbol dünyasındaki trend konuları konuşmak için Sports Illustrated'ın Open Floor podcast'ine konuk oldu.

Charles Barkley, basketbol dünyasındaki trend konuları konuşmak için Sports Illustrated'ın Open Floor podcast'ine konuk oldu.

Barkley, Kevin Durant'e bazı tavsiyelerde bulunmaya karar verdi ve sosyal medyada kendisine laf atanlara cevap vermesi konusunda konuştu:

"Kevin Durant kötü adamı oynamaya çalışan gerçekten iyi bir adam. Bunu yapamazsın. İşe yaramaz. Tüm zamanını insanlara ne kadar sert ve kötü olduğunu kanıtlamaya çalışarak geçiriyor. Diğer insanların söylediği şeyler hakkında çok endişeleniyor. Kevin Durant harika bir oyuncu ve harika bir çocuk. Golden State'e gittiği için onu eleştiren adamlardan birisiydim, ama birileri onun hakkında bir şeyler söylediğinde her zaman cevap vermek zorunda değil."

Barkley, Durant'i TNT'deki iş arkadaşı Shaquille O'Neal'a benzetmeye de devam etti:

"Kim eleştirilere karşı daha hassas: Shaquille O'Neal mı Kevin Durant mi? İkisi de Flat Stanley (Çocuk kitabı serisi) gibi hassaslar. İkisi de sakin olmalı."

Durant, sosyal medya trollerine cevap verme alışkanlığı edinmişti; ancak, bunu hassas olduğu için değil, bazı şeylerin "içinde kalmasından" bıkmış olduğu için yaptığını söylemişti.




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