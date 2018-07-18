Barkley: "Durant kötüyü oynayan, çok iyi bir çocuk"

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Charles Barkley, basketbol dünyasındaki trend konuları konuşmak için Sports Illustrated'ın Open Floor podcast'ine konuk oldu.Barkley, Kevin Durant'e bazı tavsiyelerde bulunmaya karar verdi ve sosyal medyada kendisine laf atanlara cevap vermesi konusunda konuştu:Barkley, Durant'i TNT'deki iş arkadaşı Shaquille O'Neal'a benzetmeye de devam etti:Durant, sosyal medya trollerine cevap verme alışkanlığı edinmişti; ancak, bunu hassas olduğu için değil, bazı şeylerin "içinde kalmasından" bıkmış olduğu için yaptığını söylemişti.