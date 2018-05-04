Barkley: "Draymond Green'den özür diliyorum"

TNT analisti ve efsane oyuncu Charles Barkley, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'i yumruklamak istediğini söyledikten sonra, Green'in sert tepki vermesiyle geri adım atarak kendisinden özür diledi.
Barkley, Inside the NBA programında şu açıklamaları yaptı: "Söylediğim çok uygunsuzdu. Asla bir NBA oyuncusunu yumruklamam. Dediğimde ciddiydim, ama bunu asla yapmazdım. Draymond Green iyi bir oyuncu ve bence iyi bir çocuk. Onun için en iyisini diliyorum, ama söylediğim uygunsuzdu. Bana mentörlük yapan bazı arkadaşlar var, bugün beni arayıp söylediğimin uygunsuz olduğunu söylediler. Derrick Stafford, Jason Whitlock ve Mike Wilbon. Bu kişiler hem benim ağabeylerim, hem de mentörlerimdir. Bir takım veya oyuncu hakkındaki bir fikrim, asla yaptığım bir yorumun içinde geçen geceki gibi yer almamalı. Draymond Green çok iyi bir oyuncu. İrite edici olsa da ve beni bazen gıcık etse de, çok iyi bir oyuncu. Söylediğim yanlıştı ve özür diliyorum."
Draymond Green, bu playofflarda 13.3 sayı, 11.4 ribaund, 9.0 asist, 1.6 top çalma ve 1.3 blok ortalamalarıyla oynuyor.