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Barkley, "depresyondaydım" diyen George'a tepki gösterdi!

NBA efsanesi Charles Barkley, LA Clippers'ın süperstarı Paul George'u, Orlando'daki NBA bubble'ındaki kötü performansını, anksiyete ve depresyona bağlamasından ötürü eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, LA Clippers'ın süperstarı Paul George'u, Orlando'daki NBA bubble'ındaki kötü performansını, anksiyete ve depresyona bağlamasından ötürü eleştirdi.

Barkley, The Dan Patrick Show'a katıldı ve PG13'in, diğer Amerikalıların şu anda yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, bubble'daki anksiyetesi hakkında konuşmaya hakkı olmadığını söyledi.

Clippers süperstarı, Salı günü Dallas Mavericks'e karşı 35 sayılık bir performans göstermeden önce, playofflarda düşük performans gösteriyordu ve Orlando'da oyunun zihinsel yönüyle sıkıntı çekmenin nasıl bir şey olduğunu açıklamıştı.

Barkley, şu açıklamalarda bulundu:

"Milyonlarca dolar kazanan adamların, sırf balık tutabilecekleri, golf ve basketbol oynayabilecekleri ve milyonlarca dolar kazanabilecekleri bir yerde mahsur kaldıkları için endişelenmemeleri gerektiğini düşünüyorum."

"Bu depresyon değil. Wisconsin'de kısa süre önce olan şey, bu salgında olanlar, tüm bu insanların işlerini kaybetmesi, bu insanların yaşadığı şey depresyon."

"Aptal bir basketbol topunu sürüp ve milyonlarca dolar kazanan dünyadaki en şanslı insanlarız. Asla depresyonda değiliz. Şikayet ettiğimiz şeylere dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum."


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