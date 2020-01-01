Barkley: "Denver'ın bu seride, Clippers'a karşı hiç şansı yok"

NBA efsanesi ve şimdiki analist Charles Barkley, Denver Nuggets'ın playofflarda LA Clippers'a karşı "hiç şansı olmadığını" söyledi.



Nuggets, ikinci tura heyecan verici bir şekilde girmişti. Utah Jazz'e karşı 1-3 geriye düştükten sonra üç maç üst üste kazanan Denver ekibi, şu anki playoff resminde yerini almıştı.



Ancak pek çok kişi, Clippers'a karşı kendilerine pek şans tanımıyor. Nuggets'ın sahip olduğu tüm yeteneklere rağmen, derinlikleri ve yıldız güçleri, LA ekibinin geçtiğimiz yıl inşa ettikleriyle uyuşmuyor.



1. maçta alınan 120-97'lik acımasız yenilgi sonrası, "TNT Overtime" programında Barkley, Denver ekibinin seriyi kazanma şansının olmadığını belirtti:



Ernie Johnson: "Denver'ın bu seride nasıl başarılı olacağını anlat."



Barkley: "Bu seride hiç şansları yok. Clippers'ı yenemezler. Hiç şans yok, savunma açısından yeterince iyi değiller. Ve Clippers, Jamal Murray'nin sürekli 50, 40, 50 sayı atmasına izin vermez."



Murray ve Nikola Jokic, ilk maçta toplamda sadece 27 sayıya ulaşmıştı.



