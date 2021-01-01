Barkley'den Lakers'a, Anthony Davis eleştirisi!

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers'ı, Anthony Davis'in sakatlığını "kötü" idare ettiği için eleştirdi.



Lakers, Phoenix Suns'a karşı oynadığı serinin 5. maçında 85-115'lik bir skorla mağlup olmuş ve seride 2-3 geriye düşmüştü.



5. maçta forma giymeyen Davis'in son sakatlığıyla ilgili Barkley, NBA'i, oyunculara çok fazla baskı uyguladığından ötürü eleştirdi.



Barkley, NBA on TNT programında şunları söyledi:



"NBA, kendi geleceği hakkında bir karar vermek zorunda kalacak. Bir noktada bu adamların biraz dinlenmesi gerekecek. Bubble sonrasında, kısaltılmış sezona hızlı bir başlangıç yapıldığı için bir sürü adam sakatlandı. Bu bir gerçek.



Bir noktada basketbol vücudunuzu zorlar. Ve iyileşmek için zamanınız yoksa, sakatlanmaya devam edersiniz. Anthony Davis'in sakatlık geçmişi var ve şimdi iki günde bir maç yapıyor."



"TEDAVİ GÖRÜYOR OLMALIYDI!"



Kasıklarında zorlanma yaşamış olan Davis'in, 5. maçtan önce takımla ısındığı görülmüştü. Barkley, bunun üzerine Lakers'ın yıldız oyuncusunun durumunu ele alma şeklini şu şekilde eleştirdi:



"Maçtan önce onu ısınmaya çıkarmalarına şaşırdım. Los Angeles'ta tedavi görüyor olmalıydı. Neden onu ısındırıp kasığındaki durumu ağırlaştırmak istiyorsunuz? Bunu hiç anlamıyorum. Hiç mantığı yok."



