NBA efsanesi Charles Barkley, New York Knicks'i eleştirerek, ekibi Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns'ı takas etmeye çağırdı.



Barkley, geçtiğimiz gece Cleveland Cavaliers'a karşı oynayan Knicks'in şampiyonluk adayı olma şansı hakkındaki şüphelerini dile getirdi.



Hall of Fame üyesi oyuncu, Knicks'in buna yönelik umutlarını artırmak için stratejik bir hamle yapmayı düşünmesi gerektiğini belirtti:



"Knicks'in bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu filmin sonunun nasıl olacağı şimdiden belli. Knicks hep sıkı oynamasıyla falan övünüyor fakat şampiyonluk adayı değiller. Bu yüzden artık bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ellerindeki tüm o draft haklarını ne diye saklıyorlar?



'Boston ve Milwaukee ile adımız birlikte anılmıyor' diye düşünüp bir hamle yapmaları gerekiyor. Bu kadronun şampiyonluk kazanacağı yok. Geçen sene Cleveland'ı yenmişlerdi, fakat şampiyonluk için aday konumunda değiller ve vasatlığa da razı olmamanız gerekir."



Sunucu Ernie Johnson, Barkley'nin Knicks'in hangi oyuncuyu kovalaması gerektiğini sorduğunda ise, Barkley hızlıca Timberwolves'tan Towns'ın adını verdi.



