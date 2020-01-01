Barkley: "Davis domine etmediği sürece, Lakers kazanamaz"

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in domine etmediği sürece, Lakers'ın maçları kazanamayacağını söyledi.



Playofflar boyunca, her iki Lakers yıldızı da oldukça iyi iş çıkarmış ve sonuç olarak takım da iyi bir performans sergileyerek, Final serisine etkileyici bir 12-3 serisi ile yükselmişti. Ne Lakin geçtiğimiz gece oynanan serinin 3. maçında, Barkley'in sahadaki en iyi oyuncu olduğunu kabul ettiği Miami Heat yıldızı Jimmy Butler tarafından geride bırakılmışlardı.



Davis'in sadece 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadığı gecede Lakers, en iyi oyuncularından bazılarının oynamadığı bir takıma karşı mağlup olmuştu.



Barkley, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Jimmy Butler ve Miami Heat'e şapka çıkarmak istiyorum. Tyler Herro, tüm o adamlar, bu adamlar bu gece harikaydı. Harika bir Miami Heat basketboluydu. Müthiş koçluk yapılmış, çok disiplinli olan bir takım, ama benim için iki şey var:



Birincisi, Jimmy Butler'ın takımı bu galibiyete taşıması.



Ancak, bu konuşmayı bugün erken saatlerde de yapmıştık. Anthony Davis domine etmediği sürece, kazanamayacaklar. Bu gece daul sıkıntısına girmişti ve rakamları ise hiç önemli bile değil. LeBron James'e saygı ve hayranlık duysam da, Anthony Davis domine etmese bu takım kazanamaz. Çünkü bu Lakers ekibi, harika bir takım değil. Jimmy Butler bu gece sahadaki en iyi oyuncuydu ve bu yüzden Miami Heat kazandı."



Butler 40 sayı, 13 asist ve 11 ribaund ile harika bir gece geçirmişti.



