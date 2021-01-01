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Barkley: "Dallas bu seride artık maç kazanamaz!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Dallas Mavericks'in playoff serisinde LA Clippers'a karşı üst üste dört maç kaybedeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Dallas Mavericks'in playoff serisinde LA Clippers'a karşı üst üste dört maç kaybedeceğini söyledi.

Seride 2-0 öne geçtikten sonra, birçok kişi Mavericks'in Clippers'a karşı oynadığı seriyi dominant bir şekilde kazanacağını tahmin ediyordu. Lakin LA ekibi deplasmanda arka arkaya oynadığı maçları kazanarak, seriyi 2-2 eşitlemeyi başarmıştı.

Clippers'ın performansından açıkça etkilendiği görülen Barkley'ye göre, Dallas bu seride bir başka maç kazanamayacak:

"Mavs bu seride artık maç kazanmayacak. Arka arkaya dört maç kaybedecekler. Avantaj, Clippers'da. Dün gece Dallas'ın üçüncü maçı kazanması gerektiğini söylemiştim. Dördüncü maç onlar için çok önemliydi. Ben de zamanında ilk iki deplasman maçını kazandığımız bir pozisyondaydım. Sonraki iki maçı kazanamazlarsa, size tekrar söylüyorum, Dallas'ın başı belada demektir."


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