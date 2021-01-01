Barkley: "CP3, MVP tartışmalarında yer almalı!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Phoenix Suns point guardı Chris Paul'un MVP tartışmalarında yer alması gerektiğini söyledi.



36-15'lik bir derece sahibi olan Suns, bu sezon NBA'in en iyi takımlarından biri olarak yerini sağlamlaştırmış durumda.



Devin Booker maç başına 26 sayı ortalamasıyla oynamasına rağmen, Paul hücumu yönetme şekliyle ve genel liderlik becerileriyle, takımın sağlam bir rakip haline gelmesine yardımcı olan bir rol oynuyor.



Barkley, 'Inside the NBA' programında bu yılki performansından oldukça etkilendiği Paul'a MVP tartışmasında yer verdi:



"Sezonun başlarında MVP önce LeBron'du (James) ve ardından Joel Embiid'di. Sonra James Harden oldu. Adamım Chris Paul'a artık MVP ödülü için hakettiği saygıyı göstermeye başlamanız lazım. Bütün sezon harikaydı."



İstatistiksel olarak Paul, Damian Lillard, Joel Embiid veya James Harden'in rakamları ile tam olarak eşit bir üretim göstermese de, %49.3 şut isabetiyle 16.3 sayı, 8.8 asist ve 4.7 ribaund ortalamalarına sahip.



