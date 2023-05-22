NBA efsanesi Charles Barkley, Miami Heat guardı Gabe Vincent'ın "savaşmadan pes etmeyeceğini" söylediği Boston Celtics ile dalga geçti.



Heat'in 128-102 galip gelerek 3-0 öne geçtiği Doğu Konferansı Finalleri serisinin 3. maçında 29 sayı kaydederek takımın en skoreri olan Vincent, maçtan sonra TNT'nin Inside the NBA ekibiyle yaptığı röportajda Celtics ekibine saygı göstermiş olsa da, Barkley, Heat guardının söylediklerine komik bir şekilde karşı çıktı.



Vincent, yaptığı açıklamada "Deneyimlerime göre kapanış maçları en zor maçlar. Bu yüzden, ister evde ister deplasmanda olalım, aramızda büyük bir savaş olacak. Celtics gerçekten iyi bir takım, iyi koçluk yapılan, yıldızları olan ve savaşmadan pes etmeyecek bir takım. Salı gecesi gelip işi bitirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.



Barkley, hemen ardından şaka yollu olarak şu yanıtı verdi: "Belli ki maçı izlememişsin. İyi koçluk yapılan mı? Pes etmeyen mi? Git kaseti tekrar izle."



Celtics başantrenörü Joe Mazzula maçtan sonra Celtics soyunma odasındaki hakimiyetini kaybettiğini belirtirken, takımın yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown toplamda 26 sayı bulabilmiş ve Vincent'ın tek başına bulduğu 29 sayıya yetişememişti.



