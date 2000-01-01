Barkley: "Bulls'u yıkan Krause değildi, Reinsdorf'tu!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Chicago Bulls'un hanedanını bitiren kişinin Jerry Krause değil, sahibi Jerry Reinsdorf olduğunu söyledi.



Barkley, ESPN'in 10 bölümlük "The Last Dance" adlı belgeselinin ana odaklarından biri hakkında konuştu.



Belgesel, 90'lardaki Bulls hanedanının son yılını takip ediyor ve eski Bulls genel menajeri Krause'u, tüm zamanların en büyük kadrolarından birini parçalayan adam olarak tasvir ediyor.



Barkley, bu konu hakkında konuşmak için 'Dan Patrick Show'a katıldı ve Krause'un bu durumda suçlanmaması gerektiğini söyledi. Bunun yerine Chuck, Bulls dağılmasının sorumluluğunu alması gereken adamın, takımın sahibi Jerry Reinsdorf olduğunu söyledi:



"Krause bu kadroyu ayıran değildi. Kim böyle sanıyorsa, aptalın tekidir. Bunların hepsi Jerry Reinsdorf tarafından düzenlendi. Bu küçük adamın Bulls'u kırdığı fikri ahmakça ve saçma. Azıcık sağduyunuzu kullanın. Jerry Reinsdorf Bulls'u yıktı, çünkü kimseye para vermek istemiyordu."



"Bunu bir düşünün. Horace Grant'in gitmesine izin verdi, çünkü serbest bir oyuncu olmuştu ve Reinsdorf ona ödeme yapmak istememişti. Muhtemelen belgeselde bunun hakkında konuşmayacaklardır. Bu yüzden ayrıldı ve Orlando'ya gitti. Michael'a sadece son iki yılda ödeme yaptı. Michael'ı kelepirde tuttuğu için mutluydu. Bu yüzden Michael'a ödeme yapmak istemedi. Ona sadece son iki yılında iyi para ödedi ve Scottie'yi de iyi paraya tuttu. Bulls2u kesinlikle para yüzünden parçaladı. Ama Jerry Reinsdorf'un, Krause'u kötü adam yapmaya çalışmasının çok saçma olduğunu düşündüm."



