Barkley: "Bulls, Rodman'dan ziyade Grant'le daha iyiydi!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Chicago Bulls'un Dennis Rodman'dan ziyade Horace Grant ile daha iyi bir takım olduğunu iddia etti.



Grant, ekibin ilk three-peat'inin (1991-93) bir parçasıydı ve takımdan ayrıldıktan sonra, Bulls, Rodman San Antonio Spurs'den gelene kadar, kendisinin boşluğunu dolduramamıştı.



Barkley, düşüncesini şu şekilde aktardı:



"The Last Dance aslında Dennis Rodman dönemiyle ilgiliydi, ancak Horace Grant varken takım bence daha iyiydi, çünkü şunu söyleyeyim, Michael, Scottie ve Horace Grant, hayatım boyunca bir takımda gördüğüm en iyi savunma üçlüsüydü."



