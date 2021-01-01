Barkley: "Brooklyn Nets'in kaybetmesini istiyorum"

NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets'in bu sezon kaybetmesini istediğini belirtti.



TNT'nin 'Inside the NBA' programı ekibi üyeleri geçtiğimiz gece oynanan Boston Celtics - Los Angeles Lakers maçından sonra konuşurken, Barkley, Washington Wizards'ın playofflara ulaşması dahilinde nasıl tehlikeli bir rakip olabileceğinden bahsetti.



Barkley bunun üzerine, Nets ile karşılaşacak herkesi destekleyeceğinden bahsetti:



"Ben her zaman Brooklyn'e karşı olan takımı destekleyeceğim. Onların takımı bir araya getirme biçimleri hiç hoşuma gitmemişti. Adamların bu şekilde bir araya gelmelerini asla savunan biri olmam. Herhangi bir takımın Brooklyn'i yenmesini desteklerim."



Kyrie Irving ve Kevin Durant, geçtiğimiz ölü sezonda önce Nets'te DeAndre Jordan ile birlikte aynı takımda buluşmuşlardı. Takım o zamandan beri daha da güçlenmiş, eski MVP James Harden'ı, eski All-Star Blake Griffin'i ve yeni emekli olan LaMarcus Aldridge'i kadrosuna katmıştı.



