Barkley: "Bird ve Magic, NBA tarihinin en önemli iki ismidir!"

Hall of Fame oyuncusu Charles Barkley, Magic Johnson ve Larry Bird'ün NBA tarihindeki en önemli iki isim olduğunu söyledi.



Barkley, TNT'nin ünlü sunucusu Ernie Johnson ile yer aldığı 'The Steam Room' adlı podcast'te, iki NBA efsanesinden "ligi kurtaranlar" olarak bahsetti:



"NBA'i düşününce, şimdi 75. yılını kutluyoruz ve en önemli iki isim, Magic Johnson ile Larry Bird. NBA'i onlar kurtardı. Bu iki adam, bana göre lig için en önemli insanlar. O iki adamı da, ben ve ailem için yaptıklarından dolayı çok seviyorum."



1980'de lige giren ikili, 80'lerde lige damgalarını vurmuştu ve 10 yıllık süreçte 5'i Magic, 3'ü de Bird olmak üzere toplam sekiz şampiyonluk kazanmışlardı.



