Barkley: "Bence Kyrie'de bir problem var ve bu konuda ciddiyim"

NBA efsanesi Charles Barkley, medyaya karşı "piyonlar" ifadesini kullanan Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving hakkında konuştu.



92.9 "The Game" radyo programında yer alan Barkley, Nets yıldızıyla ilgili bir şeylerin pek doğru gitmediğini belirtti:



"Keşke biri ona yol gösterebilse. Kyrie'de gerçekten bir problem olduğunu düşünüyorum, ciddiyim. Şaka yapmıyorum. Amacının ne olduğunu anlamıyorum. Sana 40 milyon dolar ödüyorlar, sadece basınla konuşacaksın. İstemediğin soruları yanıtlamazsın, ama cevapları vermek için çıkman gerekiyor.



Ben bu adamlara hep, 'Dünyadaki en şanslı adamlar biziz. Aptal bir oyun oynayarak milyonlarca dolar kazanıyoruz' derim ve bunun bir kısmı da radyo programlarında gelip, basınla konuşmak. Bunları yapması gerekiyor.



Ama bence cidden Kyrie'de bir problem var, bunu samimi söylüyorum ve söylediğim için de kendimi kötü hissediyorum. Çünkü kötü bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Bana kalırsa, hayatında ona nasıl davranması gerektiğini söyleyen olgun yetişkinlerin etrafında hiç bulunmamış."



Geçtiğimiz Cuma günü, Irving medya üyeleriyle konuşmayı reddetmiş ve bunun yerine, "mesajının düzgün bir şekilde iletilmesini sağlama" arzusu nedeniyle bir temsilci aracılığıyla yazılı bir açıklama yapmıştı.



Bununla birlikte, lig ve NBPA arasındaki mevcut toplu pazarlık anlaşması, medyaya erişimi zorunlu kılıyor.



NBA Perşembe günü hem Irving'e hem de Nets'e, 25'er bin dolar para cezası vermişti. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, yakın zamanda Instagram hikayesinde yayınladığı bir yazıda, "Ben piyonlarla konuşmam. Dikkatim bunun için fazla değerli." ifadelerini kullanmıştı.



