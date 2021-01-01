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Barkley: "1993'te hakkımla MVP oldum, Jordan yanılıyor"

Hall of Fame oyuncusu Charles Barkley, 1993 yılında kazandığı normal sezon MVP'si ödülünü, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha çok hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncusu Charles Barkley, 1993 yılında kazandığı normal sezon MVP'si ödülünü, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha çok hak ettiğini söyledi.

'The Last Dance' belgeseli sırasında Jordan, 1993'te MVP ödülünü Barkley'ye kaptırmasının acısını, o yıl NBA Finalleri'nde karşılaştıklarında Barkley ve Phoenix Suns'dan çıkardığını söylemişti.

Barkley yakın zamanda yaptığı açıklamada, Jordan'ın o yıl MVP ödülünü hak ettiğini düşünmekte yanıldığını ve ödülün ligin en iyi oyuncusuna değil, ligin en iyi takımındaki en iyi oyuncuya verildiğini belirtti:

"Birincisi, ödülü hak etmemişti. NBA'deki en iyi derece bizdeydi.

Michael bu durumları daha iyi bilir. Ligde daha önce muhtemelen en iyi oyuncu olmasına rağmen, MVP seçilmediği yıllar olmuştu. Çünkü Bulls o zamanlar iyi değildi.

MVP ödülü, her zaman ligdeki en iyi takımın en iyi oyuncusuna gitmişti. Ligin en iyi oyuncusu olmakla alakası yoktu."


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