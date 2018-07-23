'Barış'ın %20'si bile Ali Koç'u ayağa kaldırdı'

Altınordu'da 10 yıl boyunca Barış'la evladı gibi ilgilendiğini belirten tecrübeli teknik adam Feyenoord karşısında izlediği Barış'ın henüz yüzde 20 kapasiteyle oynadığını belirterek "Göreceksiniz Barış en kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının yıllardır aradığı sevgilisi olacaktır. Bu yıl A Milli Takım'a yükselmesini, 1-2 yıl içinde de Avrupa'nın en büyük kulüplerine transfer olmasını bekliyorum" dedi.Bergama Gençlerbirliği'nden 11 yaşında Altınordu'ya gelen Barış'ın biraz geç geliştiğini belirten Eroğlu "İnanıyorum ki hızlı futboluyla, rakip defansın arkasına yaptığı öldürücü koşularla hem Milli Takım'ın hem de Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı yıldız olacaktır. Zaten maçı Mircea Lucescu izledi. Soruyorum bu maçtan Milli Takım'a çağıracağı başka kim olabilir ki?" diye konuştu.21 yaşındaki oyuncunun hem sağ hem de sol kanatta oynayabildiğini belirten Eroğlu "Maçın sonuna kadar dayanıklılık ve atletik özelliğini sürdürebilir. Göreceksiniz, maçın 90'da topu önüne alsın. Direk kaleye kadar sürer ve gol vuruşunu yapar" dedi.Eroğlu eski öğrencisini anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Önünde alan bulduğu zaman, bırakın Türkiye'yi dünyada geçemeyeceği oyuncu yoktur. Çok atletik ve çok süratli bir oyuncu. Sanki Serhat Akın, Burak Yılmaz ve Tuncay Şanlı'nın karışımı olarak ifade edebilirim. Sağ ayağı dominant gibi gözükse de solla ayakla da önemli vuruşlar yapar. Çok fazla gol pozisyonuna girer, topu ileriye çok taşır. Feyenoord maçında gördünüz Barış topu öne doğru taşıyınca Fenerbahçe de nasıl kolay öne çıkıyor. Artık 21 yaşında ve olgunlaşmaya başladı. Bence Fenerbahçe Barış'ı alarak yılın transferini yapmıştır."Barış'ın çok karakterli bir insan olduğunu belirten Eroğlu, "İnsanlar şundan emin olsun ki Barış şımarmaz, özel yaşantısıyla veya takıldığı arkadaş çevresiyle kötü anılmaz. Kötü mekanlar, kötü arkadaşlar, şımarıklık Barış için geçerli değildir. O asla böyle şeylerin içine girmez" dedi.